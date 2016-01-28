بالصور .."الجيل الرابع" على مسرح قصر ثقافة الطور

عرض فرع ثقافة جنوب سيناء برئاسة المخرج المسرحى محمد حجاج، مسرحية (الجيل الرابع)، مساء أمس الأربعاء، والمسرحية إخراج جمال مهران رئيس الشئون الفنية بمديرية الثقافة، وتأليف صلاح زكريا، بحضور المحاسب فوزى همام رئيس مدينة طور سيناء، والدكتور على عبد الظاهر مدير عام المنطقة الأزهرية بجنوب سيناء ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الشرطة وعدد من أهالى مدينة طور سيناء، وذلك فى إطار احتفالات مديرية الثقافة بجنوب سيناء بعيد الشرطة وثورة 25 يناير بجنوب سيناء.

وأوضح محمد حجاج فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن احتفالات مديرية الثقافة بعيد الشرطة، وثورة 25 يناير مستمرة خلال الأسبوع القادم بجميع المواقع الثقافية بجنوب سيناء.



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