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مديرية أمن الوادى الجديد تحتفل بأعياد الشرطة مساء اليوم

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مديرية أمن الوادى الجديد تحتفل بأعياد الشرطة مساء اليوم مديرية أمن الوادى الجديد تحتفل بأعياد الشرطة مساء اليوم
تحتفل مديرية أمن الوادى الجديد مساء اليوم الخميس، بعيد الشرطة بمقر نادى الشرطة بالخارجة بحضور اللواء محمد قاسم مدير أمن المحافظة وعدد كبير من القيادات الأمنية وضباط وأفراد المديرية وبمشاركة المواطنين والأطفال من رواد النادى حيث يتم توزيع هدايا عينية على الأطفال كما سيتم فتح أبواب النادى أمام المواطنين بالمجان.

تتضمن الاحتفالية عدة فقرات فنية وغنائية كما سيتم استعراض إنجازات المديرية على مدار العام الماضى وما حققته المديرية من مشروعات خدمية لصالح المواطنين وتدعيم الأقسام الشرطية ووحدات الدفاع المدنى والمرور والأدلة الجنائية وغيرها من أقسام المديرية.
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