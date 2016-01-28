عضو بالبحوث الإسلامية:لا أرفض حذف مادة ازدراء الأديان من قانون العقوبات

قال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه لا يوجد مانع من حذف مادة ازدراء الأديان من قانون العقوبات لتجنب حبس بعض المفكرين والكتاب الذين يدلون برأيهم فى أمور دينية، بشرط أن تتاح الفرصة لممثلى "الدين الوسطى" لإبداء رأيهم للرد على تلك الآراء .

وأضاف "الشحات" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هناك أراء صدرت خلال الفترة الماضية من بعض الكتاب تتضمن ازدراء واضح للأديان، وهو ما يجرمه القانون، مشيرا إلى أنه ليس ضد المطالبات بحذف المادة التى تجرم إزدراء الأديان شرط أن يكون هناك فرص متساوية لظهور علماء الدين وأهل الفكر الوسطى .

- ننشر حيثيات حكم حبس إسلام بحيرى بتهمة ازدراء الأديان.. المحكمة: المتهم بث أفكار متطرفة تحت ستار الدين بزعم تجديد الخطاب.. الإعلامى استغل برنامجه بقصد إثارة الفتنة وتحقير وازدراء الدين الإسلامى