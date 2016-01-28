أخبار عاجلة

نابولي يقسو على لاتسيو بثلاثية -
باريس سان جيرمان يدك جانجون برباعية نظيفة -
«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش -
«معجزة الفرعون والبوسني».. 5 مكاسب لـ«الذئاب» من موقعة «روما Vs بولونيا» -
بدأ بدقيقة حداد وانتهى بإعلان الطوارئ.. تفاصيل اجتماع «الدفاع الوطني» -
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب» -
مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس» -
خبراء: إعلان الطوارئ «التفويض الثاني» لمكافحة الإرهاب -
مرتضى: الرئيس لا يملك فرض الطوارئ إلا بعد موافقة الوزراء والبرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

عضو بالبحوث الإسلامية:لا أرفض حذف مادة ازدراء الأديان من قانون العقوبات

Google+ Print
عضو بالبحوث الإسلامية:لا أرفض حذف مادة ازدراء الأديان من قانون العقوبات عضو بالبحوث الإسلامية:لا أرفض حذف مادة ازدراء الأديان من قانون العقوبات
قال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه لا يوجد مانع من حذف مادة ازدراء الأديان من قانون العقوبات لتجنب حبس بعض المفكرين والكتاب الذين يدلون برأيهم فى أمور دينية، بشرط أن تتاح الفرصة لممثلى "الدين الوسطى" لإبداء رأيهم للرد على تلك الآراء .

وأضاف "الشحات" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هناك أراء صدرت خلال الفترة الماضية من بعض الكتاب تتضمن ازدراء واضح للأديان، وهو ما يجرمه القانون، مشيرا إلى أنه ليس ضد المطالبات بحذف المادة التى تجرم إزدراء الأديان شرط أن يكون هناك فرص متساوية لظهور علماء الدين وأهل الفكر الوسطى .

- ننشر حيثيات حكم حبس إسلام بحيرى بتهمة ازدراء الأديان.. المحكمة: المتهم بث أفكار متطرفة تحت ستار الدين بزعم تجديد الخطاب.. الإعلامى استغل برنامجه بقصد إثارة الفتنة وتحقير وازدراء الدين الإسلامى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365