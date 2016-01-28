بالفيديو - سيتي يفوز ويتأهل لمواجهة ليفربول في نهائي كأس الرابطة .. وخسارة وحيدة

(إفي): حجز مانشستر سيتي مقعده في نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم (الكابيتال ون) وذلك بعدما قلب تأخره بهدف لفوز بثلاثية مقابل هدف على ضيفه إيفرتون على "ملعب الاتحاد" مساء اليوم الأربعاء.

وتأهل السيتيزنس بإجمالي اللقائين بنتيجة (4-3) وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت مطلع الشهر الجاري على ملعب "جوديسون بارك" معقل إيفرتون بفوز الأخير بهدفين لهدف.

تقدم "التوفيز" في النتيجة عبر روس باركلي في الدقيقة 18 قبل أن يتعادل فرناندينيو للـ"سيتيزنس" بعدها بست دقائق.

وفي الشوط الثاني، انتفض لاعبو السيتيزنس وأحرزوا هدفين متتاليين في الدقيقتين 70 و77 عبر كل من البلجيكي كيفن دي بروين والأرجنتيني سرخيو أجويرو على الترتيب.

وافتتح الضيوف باب التسجيل بعد مجهود فردي من باركلي قبل أن يطلق صاروخية أرضية بيمناه أمام منطقة الجزاء على يمين الأرجنتيني ويلي كاباييرو.

وقلب أصحاب الأرض الطاولة على الضيوف وأحرزوا ثلاثة أهداف افتتحها فرناندينيو بعد تسديدة قوية من أمام منطقة جزاء الضيوف اصطدمت بالدفاع وغيرت اتجاهها داخل شباك جويل روبليس.

ثم جاء الدور على دي بروين الذي استغل المرور الناجح من رحيم سترلينج من ناحية اليسرى قبل أن يلعب كرة أرضية قابلها الأول بتسديدة قوية في الشباك، رغم أن الإعادة أثبتت خروج الكرة من سترلينج بكامل محيطها خارج الملعب.

وأحرز أجويرو هدف التأهل للمباراة النهائية برأسية قوية على يمين روبليس بعد عرضية متقنة من دي بروين.

وبهذه النتيجة يضرب المان سيتي موعدا مع ليفربول، الذي تأهل على حساب ستوك سيتي أمس الثلاثاء بالركلات الترجيجية (6-5)، في نهائي البطولة التي ستقام يوم 28 فبراير/شباط المقبل على ملعب ويمبلي.

في الدقائق الأخيرة من اللقاء، أصيب دي بروين وخرج من الملعب على محفة، وبذلك خسر سيتي أهم نجومه، إذ أنه أكثر اللاعبين صناعة للأهداف هذا الموسم.

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