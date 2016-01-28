مصدر:بدء تطوير مناهج العلوم والرياضيات وفقا للمعايير العالمية فبراير المقبل

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إنه تم تحديد موعد بدء عمل لجنة تطوير مناهج العلوم والرياضيات لجميع الصفوف الدراسية، موضحا أن خبراء التعليم يبدأون ورشة العمل 2 فبراير المقبل وحتى 4 من نفس الشهر.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن ورشة العمل يشارك فيها ما يقرب من 130 عضوا ما بين أستاذ جامعة وأعضاء من مركز المناهج والمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، لتحديد مدى إمكانية حاجة تكل المناهج للتطوير وفقا للمعايير الدولية لـ 4 دول على رأسها ألمانيا وفنلندا وبعض الدول الأخرى.

- وزير التعليم العالى يفتتح الإنشاءات الجديدة بجامعة أسوان غداً