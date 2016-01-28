بالفيديو - سيلتا فيجو يحقق المفاجأة.. أقصى أتليتكو مدريد من كأس إسبانيا

(إفي): أصبح سيلتا فيجو أول المتأهلين لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا بفوزه على ملعب فيسنتي كالديرون في إياب الدور ربع النهائي على أتليتكو مدريد 3-2.

وكان لقاء الذهاب على ملعب بالايدوس قد انتهى بالتعادل السلبي.

افتتح سيلتا فيجو التسجيل في الدقيقة 22 عندما ارتقى بابلو هرنانديز لكرة عرضية من الجهة اليسرى ليضعها برأسه على يمين حارس الروخيبلانكوس ميجل انخل مويا.

وعادل أنطوان جريزمان النتيجة بعدها بسبع دقائق من متابعة لتسديدة أطلقها يانيك كاراسكو وتصدى لها الحارس روبن بلانكو لتعود إلى المهاجم الفرنسي الذي اودعها الشباك.

وأعاد جون جيديتي الضيوف إلى المقدمة مرة أخرى في الدقيقة 56 بقذيقة من خارج المنطقة سكنت أعلى الشباك.

وكاد أنخل كوريا ان يعادل النتيجة بعدها بخمس دقائق لكن تسديدته من داخل المنطقة اصطدمت بالعارضة.

وعقد بابلو هرنانديز الأمور على أصحاب الأرض بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 64 عندما ارتقى لكرة عرضية من الجهة اليمنى ليضعها برأسه بسهولة داخل الشباك.

واستطاع انخل كوريا تقليص النتيجة في الدقيقة 82 بعد تلاعبه بالدفاع على خط المنطقة ليسدد الكرة في الشباك على يمين الحارس، ولكن ذلك لم يكن كافيا من أجل تعديل النتيجة ليودع أتليتكو مدريد مسابقة الكأس.