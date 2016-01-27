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تقارير - النني أساسيا أمام بيرنلي

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تقارير - النني أساسيا أمام بيرنلي تقارير - النني أساسيا أمام بيرنلي

سيدفع أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال بلاعب وسطه الجديد محمد النني بشكل أساسي في مباراة بيرنلي يوم السبت، حسب تقارير إنجليزية.

ويحل بيرنلي ضيفا على أرسنال ضمن دور الـ32 من كأس إنجلترا.

وأفادت جريدة تليجراف أن فينجر قرر الدفع بالنني في التشكيل الأساسي أمام بيرنلي والذي سيشهد عدة تغييرات.

من المتوقع أن يلعب النني بجوار كالوم تشامبرز في مركز الوسط المدافع.

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مباراة بيرنلي قد تشهد عودة فرانسيس كوكلين لاعب الوسط الأساسي إلى قائمة الفريق بعد شفاءه من الإصابة.

وعودة كوكلين ستدعم أرسنال في صراعه نحو تحقيق لقب الدوري الإنجليزي إذ يحتل الفريق الوصافة بالتساوي مع مانشستر سيتي برصيد 44 نقطة مع فارق الأهداف للأخير. بينما يتصدر ليستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة.

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