وزير العدل: الجيش يثأر من المتطرفين ولن يكفينا مقابل الشهيد 400 ألف إرهابى

قال المستشار أحمد الزند وزير العدل،إن القوات المسلحة تثأر من الإرهابيين المجرمين الذين يعملون على نشر الفوضى وضرب أمن واستقرار البلاد بشكل سريع، مشيراً إلى أنهم يدفعون أرواحهم ثمناً لذلك، وتابع:" أنا بعتقد أن شهدائنا الأبرار لا يكفينا فيهم 400 ألف إرهابى..و أقسم بالله العظيم أنا شخصياً لن تنطفئ نار قلبى إلا إذا كان قصاد كل شهيد ، 10 آلاف من الإخوان ومن معهم ".

وقدم "الزند" خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى"، خالص العزاء للقيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية والشرطة والشعب المصرى فى شهداء الواجب الذين ضحوا بأرواحهم من أجل ينعم الشعب المصرى بالأمن والاستقرار.

- وزير العدل يوجه بسرعة صرف مستحقات المودعين لدى شركات توظيف الأموال

>