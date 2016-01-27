بعد حكم حبس فاطمة ناعوت.. برهامى:على الليبراليين احترام أحكام القضاء

طالب الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، العلمانيين والليبراليين، بضرورة احترام أحكام القضاء المصرى، وذلك بعد اعتراضهم على الحكم الصادر بحق الكاتبة فاطمة ناعوت فى قضية ازدراء الأديان.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكانت محكمة جنح الخليفة قد عاقبت الكاتبة فاطمة ناعوت بالحبس 3 سنوات والغرامة 20 ألف جنيه لاتهامها بازدراء الأديان.
وقال "برهامى فى بيان على الموقع الرسمى للدعوة السلفية: "لماذا لا يلتزم الليبراليون والعلمانيون الذين يسمون أنفسهم بالتنويريين بقاعدة عدم التعليق على أحكام القضاء؟".
وتابع نائب رئيس الدعوة السلفية، قائلًا: "لماذا يطالبون الرئيس وهو رأس السلطة التنفيذية بالتدخل فى أحكام القضاء، أليس القانون -والقاضى هو الذى يقدره، وهو الذى يلزم العمل به-، أم أن هذا فيما يوافق أهوائهم فقط؟".
وكانت محكمة جنح الخليفة قد عاقبت الكاتبة فاطمة ناعوت بالحبس 3 سنوات والغرامة 20 ألف جنيه لاتهامها بازدراء الأديان.
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