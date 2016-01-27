الزند: اتهامى بالاستيلاء على أراضى في الساحل الشمالي وأكتوبر«كذب وضلال»

أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل، أن اتهامه بالاستيلاء على أراضى فى الساحل الشمالى ومحافظة بورسعيد ومدينة 6 أكتوبر ما هى إلا أكاذيب وضلال وإفك من جماعة الإخوان الإرهابية وذيولهم فى كل مكان .

وأوضح الزند، خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتى”، أن جماعة الإخوان الإرهابية دأبت على هذه القصة، لافتا إلى أنه لا يوجد أحد يسب المستشار أحمد الزند فى مصر إلا تابع أو عضو فى جماعة الإخوان”.

وأشار وزير العدل، إلى أنه أصدر قرارًا بأولوية مطلقة لتعيين أقارب شهداء ومصابي الوطن حتى الدرجة الرابعة بوزارة العدل، مضيفًا أن “الإخوان وأقاربهم ملهمش غير الموت”.

وأضاف، قائلا: “سنعيد فتح باب التقدم لأسر الشهداء والمصابين في المسابقات السابقة للتعيين بوزارة العدل لمدة أسبوع من تاريخه”.