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محافظ كفر الشيخ يكلف رؤساء المدن بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية

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محافظ كفر الشيخ يكلف رؤساء المدن بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية محافظ كفر الشيخ يكلف رؤساء المدن بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية
كلف اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، خلال انعقاد المجلس التنفيذى للمحافظة، اليوم الأربعاء، رؤساء المراكز والمدن بمتابعة التعديات على الأ راضى الزراعية وإزالتها من مهدها، وتحرير المخالفات ضد المعتدين.

كما طالب محافظ كفر الشيخ رؤساء المراكز والمدن والإدارات ومديرى الجمعيات الزراعية بحصر جميع المخالفات والتعديات على الأراضى الزراعية، وإزالتها من المهد، ووضع جدول زمنى لإزالة المخالفات القائمة بالفعل، مشيراً إلى ضرورة إثبات تاريخ المحاضر والتاريخ القضائى والإجراءات التى يتخذها رئيس الجمعية الزراعية ورئيس القرية تجاه التعديات على الأرض الزراعية على أن يتم تحرير ذلك فى يوم ارتكاب المخالفة، مطالباً بكتابة بيانات المخالف دقيقة ويكون الأسم رباعى وتفصيلى.

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مصر 365