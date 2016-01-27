الزند: «جنينه» يستغل منصبه في حملات التشهير بي

قال وزير العدل المستشار أحمد الزند، إنه منذ أن تولى منصب رئيس نادي القضاة عام 2009 لم يسمح لعنصر تابع لجماعة الإخوان الإرهابية بدخول النادي.

وأضاف الزند، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه “على مسئوليتي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، مساء اليوم الأربعاء، أن “هشام جنينة” رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات يقود حملة تشويه ضده مستغلا منصبه.

وأوضح أن “جنينة” يسخر بعض الإعلاميين لمواصلة مسيرة الهجوم عليه، لافتا إلى أن كلٍ من هشام جنينة وأشرف زهران وآخرين سيسددون مبلغ 700 ألف جنيه قيمة رفض دعوى وقف بيع أراضي نادي بورسعيد.

وأشار وزير العدل، إلى أن هناك إعلاميين يساعدون “جنينة”، ويقفون معه فى التقرير الذي قدمه.