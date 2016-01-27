براءة برلمانى سلفى سابق من تهمة سب وقذف مجموعة "المداخلة" بالمنيا

قضت محكمة جنح مركز أبو قرقاص بالمنيا، ببراءة نائب برلمانى سابق عن حزب النور السلفى فى القضية رقم 9666 لسنة 2015 جنح أبو قرقاص، والمعروفة إعلامياً بمجموعة المداخلة.

وكان عدداً من المشايخ بالمنيا أطلقوا على أنفسهم مجموعة" المداخلة"، التى تعارض الديمقراطية، أقاموا دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى ضد الشيخ "أحمد.ح" النائب السابق والمستقيل من حزب النور، اتهموه فيها بتكفيرهم والخروج عن الكتاب والسنة ومخالفة الشرائع السماوية، وانقضت الدعوى بالحفظ.

وقام المدعون برفع جنحة مباشرة أمام محكمة جنح أبو قرقاص، ضد النائب السلفى السابق بتهمة السب والقذف فى حق مجموعة من العلماء والشيوخ أطلقوا على أنفسهم المداخلة، وقامت مديرية أوقاف المنيا العام الماضى بمصادرة الكتب والمنشورات الصادرة عن تلك المجموعة، وأصدر الأوقاف بياناً أدان فيه تكفير السلطة والديمقراطية والعلماء والدستور، وأعتبروا أن تلك المجموعة خارجة عن المنهج الدينى الصحيح، وقضت المحكمة اليوم ببراءة النائب السابق فيما نسب إليه من إتهامات بالسب والقذف.