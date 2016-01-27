نائب بمركز طنطا: المحافظ وعد بإدراج 7قرى على خطط مشروعات الصرف الصحى

أكد الدكتور سمير الخولى عضو مجلس النواب عن دائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، أن اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية وعد بإدراج قرى دفرة وكفر خضر وكفر مسعود والترسة والشرفا وكفر الساحل وكفر العراقى والمنشية الجديدة فى خطط مشروعات الصرف الصحى.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع الدكتور عبد المنعم شهاب والمهندس على عز والدكتور سمير الخولى أعضاء مجلس النواب بالغربية بحضور مديرى المديريات الخدمية والمسئولين بالمحافظة.

وأضاف "الخولى" أن المحافظ وافق أيضا على إسناد إنشاء مستشفى محلة مرحوم المركزى لشركة وادى النيل والتى تم هدمها منذ عام 1990 على أن يبدأ التنفيذ فى مارس القادم.

كما وعد المحافظ أيضا بإعادة تشغيل وحدتى طب الأسرة بقريتى محلة منوف وبرما وتحويلهما لمستشفيات مركزية.

وأضاف النائب لـ"اليوم السابع" أنه تم عقد برتوكول بين مديرتى الشباب والرياضة والتربية والتعليم لاستغلال الملاعب فى المدارس لممارسة الرياضة عليها كمتنفس لمراكز الشباب المحرومة من الملاعب أو يتم تأجير ملاعب خارجين لصالح مراكز الشباب وذلك بعد تضرر عدد كبير من الأهالى بالقرى لإلغاء مراكز الشباب بها.

وطالب النواب الثلاث من محافظ الغربية بإنشاء فصل لذوى الاحتياجات الخاصة بالمدارس الجديدة التى سيتم إنشائها.

وأوضح النائب سمير الخولى أن مديرة عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة وعدت بإنشاء مدرية رياضية على أرض شركة النيل بشارك الجلاء.

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