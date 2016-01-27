مقتل سيدة على يد مسلحين فى عرسال.. وداعش يستولى على موقع لجبهة النصرة

>قتلت سيدة لبنانية فى بلدة عرسال الليلة متأثرة بجراح أصيبت بها إثر اقتحام مسلحين منزلها وإطلاق النار عليها .

وأفادت مصادر ببلدة عرسال مساء اليوم الأربعاء، بأن السيدة التى تدعى كونة عز الدين ( 20 عاما) توفيت بالمستشفى التى نقلت إليها بعد إصابتها فى الرأس بعد أن اقتحم ثلاثة مسلحين مساء اليوم منزل زوجها خالد زين عز الدين فى عرسال وأطلقوا النار عليها.

على صعيد آخر .. أفادت المعلومات الواردة من البلدة بأن عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى استولوا على موقع لجبهة النصرة الإرهابية فى منطقة وادى الخيل بجرود عرسال خلال الاشتباكات التى وقعت بينهم اليوم مما يجعل مواقع داعش فى مواجهة مع الجيش اللبنانى الذى استقدم تعزيزات إلى المنطقة.

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