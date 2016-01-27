السيطرة على حريق هائل بكنترول مدرسة إعدادية بأشمون

نشب مساء اليوم، حريقًا هائًلا بغرفة كنترول مدرسة النصر الإعدادية بقرية جريس التابعة لإدارة أشمون التعليمية.

وعلى الفور تم السيطرة على الحريق من قبل قوات الإطفاء والحماية المدنية .

من جانبه، أصدر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية تعليماته بإرسال 300 من أوراق الإجابة إلى مدرسة النصر الإعدادية بجريس التابعة للادارة التعليمية بأشمون بدلًا من أوراق الإجابة التي احترقت ضمن جزء من محتويات كنترول المدرسة .

جاءت تعليمات المحافظ بناءًا على بلاغ تلقته غرفة عمليات المحافظة من شرطة النجدة بالمنوفية بنشوب حريق فى كنترول مدرسة النصر الاعدادية بقرية جريس التابعه لمركز اشمون واحتراق عدد من اوراق الاجابة المخصصة لامتحانات الشهادة الاعدادية غدا وعدد من المقاعد دون خسائر فى الارواح .

وقال الدكتورعبد الله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية ان الامتحانات ستسير فى مواعيدها المقررة مؤكدا ان الحريق لن يؤثر على سير الامتحانات وسيتم ارسال الاوراق اللازمة طبقا لتعليمات المحافظ ، وان اوراق الاجابة الخاصة بالامتحانات السابقة محفوظة بالكنترول المركزي ولم تتأثر بالحريق.