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احتفالات بفرع ثقافة الوادى الجديد بمناسبة ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة‎

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احتفالات بفرع ثقافة الوادى الجديد بمناسبة ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة‎ احتفالات بفرع ثقافة الوادى الجديد بمناسبة ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة‎

ثقافة الوادي الجديد – أرشيفية

نظم فرع الثقافة الجماهيرية بالوادى الجديد بميدان الإسعاف بمدينة موط، وميدان الساحة بالخارجة، تحت رعاية اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد والدكتور محمد أبو الفضل بدران رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والدكتورة فوزية أبو النجا.

واحتفل فرع ثقافة الوادى الجديد بالذكري الخامسة لثورة 25  يناير وأعياد الشرطه وسط لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والشرطية وجماهير مدينة موط.

وقال محسن حسب وكيل فرع الثقافة الجماهيرية، إن الاحتفالية تضمنت أمسية شعرية وعروض فنية.

 على جانب آخر، احتفل الفرع بميدان الساعة بمدينة الخارجة بذكرى ثورة 25 يناير، وأعياد الشرطة المجيدة بأمسيات شعرية لشعراء نادى أدب قصر ثقافة الخارجة عن الانتماء وحب الوطن، وإشعار عن الجيش والشرطة.

 كما قدمت فرقة الموسيقى العربية والفنون الشعبية عروضا فنية وسط لفيف من القيادات السياسية والشعبية والشرطية وأهالى مدينة الخارجة ​ .​

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