أمن البحيرة يفرق مسيرة إخوانية بمركز بدر ويضبط 4 من عناصرها

فرقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، قبل قليل، مسيرة للجماعة الإرهابية والقبض على 4 من عناصرها، وضبط ميكروباص بداخله كمية كبيرة من صور الرئيس المعزول محمد مرسى وشارات رابعة ولافتات منددة بالجيش والشرطة بمركز بدر بالمحافظة.

تلقى مدير أمن البحيرة اللواء محمد عماد الدين سامى إخطارا من مساعد مدير الأمن لفرقة بدر اللواء محمد محسن جويلى بقيام ضباط مركز شرطة بدر من تفريق مسيرة للإرهابية بقرية ح دائرة المركز والقبض على 4 من المشاركين وضبط السيارة رقم 356 ن ق وإجرة ميكروباص بداخلها لافتات وصور للرئيس المعزول محمد مرسى، جارى تحرير محضر بالواقعة.