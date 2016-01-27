أخبار عاجلة

نابولي يقسو على لاتسيو بثلاثية -
باريس سان جيرمان يدك جانجون برباعية نظيفة -
«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش -
«معجزة الفرعون والبوسني».. 5 مكاسب لـ«الذئاب» من موقعة «روما Vs بولونيا» -
بدأ بدقيقة حداد وانتهى بإعلان الطوارئ.. تفاصيل اجتماع «الدفاع الوطني» -
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب» -
مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس» -
خبراء: إعلان الطوارئ «التفويض الثاني» لمكافحة الإرهاب -
مرتضى: الرئيس لا يملك فرض الطوارئ إلا بعد موافقة الوزراء والبرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

أمن البحيرة يفرق مسيرة إخوانية بمركز بدر ويضبط 4 من عناصرها

Google+ Print
أمن البحيرة يفرق مسيرة إخوانية بمركز بدر ويضبط 4 من عناصرها أمن البحيرة يفرق مسيرة إخوانية بمركز بدر ويضبط 4 من عناصرها
فرقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، قبل قليل، مسيرة للجماعة الإرهابية والقبض على 4 من عناصرها، وضبط ميكروباص بداخله كمية كبيرة من صور الرئيس المعزول محمد مرسى وشارات رابعة ولافتات منددة بالجيش والشرطة بمركز بدر بالمحافظة.

تلقى مدير أمن البحيرة اللواء محمد عماد الدين سامى إخطارا من مساعد مدير الأمن لفرقة بدر اللواء محمد محسن جويلى بقيام ضباط مركز شرطة بدر من تفريق مسيرة للإرهابية بقرية ح دائرة المركز والقبض على 4 من المشاركين وضبط السيارة رقم 356 ن ق وإجرة ميكروباص بداخلها لافتات وصور للرئيس المعزول محمد مرسى، جارى تحرير محضر بالواقعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365