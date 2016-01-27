حظك اليوم برج الدلو الأحد 31 يناير 2016

توقعات جاكلين عقيقي



مهنياً: يبتسم لك هذا اليوم ويحمل اليك الحظوظ ويتحدث عن سفر او عن رغبة تُنفّذ او عن تجربة جديدة ومغامرة وتغييرات ايجابية في مسلكك وحياتك

عاطفياً: تكون بعض المناقشات مع الشريك حساسة إن لم تحاول بذل جهد كبير لتفهم ذلك

صحياً: يحاول الكثيرون دعوتك إلى العديد من السهرات، فحاول انتقاء تلك التي تناسبك أكثر صحياً



ابراج مكتوب



اليوم يوم المغامرات، فربما تقرر أنت وأصدقاؤك فجأة القيام ببعض الأفكار الجريئة، كالقيام برحلة خارج المدينة. لا تتردد فهذه الفكرة ستكون جيدة جدًا. احرص في هذا اليوم على أن يعلم من حولك مكانك الذي ستذهب إليه أنت والأصدقاء لكيلا ينتابهم الشعور بالقلق عليك.

شبكةعيونالإخبارية

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