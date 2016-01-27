حظك اليوم برج الجدي الأحد 31 يناير 2016

توقعات جاكلين عقيقي



مهنياً: أنت توّاق للعمل ولا سيّما العمل السريع، وتميل الى اتخاذ قرارات جريئة وإنما غير متسرّعة

عاطفياً: تبدو سعيداً في بيتك ووسط عائلتك، وتتمكّن من حل كل المشاكل والنزاعات الصغيرة التي تطرأ في هذا المجال

صحياً: عليك أن تبعد الضغوط عن نفسك مهما كان مصدرها فأنت بحاجة إلى الشعور بالاستقرار



ابراج مكتوب



تزيد اليوم مشكلتك المادية فكن مستعدا، وربما تتقطع بك السبل ولا تجد حلا للخروج من تلك الأزمة الآن. ولكن لا تقلق فالأمر مؤقت ولن يستمر. إذا كنت بحاجة إلى يوم تشعر فيه بضغط أقل، فاعلم أنك قادر على أن تكون أفضل في حالة معالجتك لهذه المشكلة.

شبكةعيونالإخبارية

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