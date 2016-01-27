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حظك اليوم برج العقرب الأحد 31 يناير 2016

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حظك اليوم برج العقرب الأحد 31 يناير 2016 حظك اليوم برج العقرب الأحد 31 يناير 2016

توقعات جاكلين عقيقي

مهنياً: تتلقى اتصالات لدعمك والوقوف إلى جانبك، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع لفتح صفحة جديدة في عملك

عاطفياً: رحلة مشتركة طويلة قد توطد التقارب بينك وبين الشريك، وتنعش الحب مجدداً

صحياً: تشعر بسعادة وفرح ويغمر قلبك النشاط الكبير ويساعدك على تخطي جميع العراقيل


ابراج مكتوب
 

كن مستعدا اليوم فسيكون لديك عدة أعمال مهمة يجب عليك إنجازها في بيتك، ولكن ربما يعطيك بعض ضيوفك أفكارا أخرى غير متوقعة فاستفد منها. ننصحك اليوم بأن تتجنب الشعور بالإحباط أو الغضب. عليك اليوم أن تفسر ما يحدث بأدب ولكن بدقة. اهتم بضيوفك ورتب لمقابلة الأصدقاء فيما بعد.

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