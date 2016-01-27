المنوفية: حريق كنترول جريس لن يؤثر على الإمتحانات وأوراق الإجابة السابقة لم تتأثر

أصدر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية تعليماته بإرسال 300 من أوراق الإجابة إلى مدرسة النصر الإعدادية بجريس التابعة للادارة التعليمية بأشمون، بدلا من أوراق الإجابة التى احترقت ضمن جزء من محتويات كنترول المدرسة .

جاءت تعليمات المحافظ بناءا على بلاغ تلقته غرفة عمليات المحافظة من شرطة النجدة بالمنوفية بنشوب حريق فى كنترول مدرسة النصر الإعدادية بقرية جريس التابعه لمركز أشمون، واحتراق عدد من أوراق الإجابة المخصصة لامتحانات الشهادة الاعدادية غدا وعدد من المقاعد دون خسائر فى الأرواح .

وقال الدكتور عبد الله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن الامتحانات ستسير فى مواعيدها المقررة، مؤكدا أن الحريق لن يؤثر على سير الامتحانات وسيتم إرسال الأوراق اللازمة طبقا لتعليمات المحافظ ، وأن أوراق الإجابة الخاصة بالامتحانات السابقة محفوظة بالكنترول المركزى ولم تتأثر بالحريق.

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