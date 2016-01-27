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حظك اليوم برج العذراء الأحد 31 يناير 2016

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حظك اليوم برج العذراء الأحد 31 يناير 2016 حظك اليوم برج العذراء الأحد 31 يناير 2016

توقعات جاكلين عقيقي

مهنياً: تُقدم على تغييرات وتوقّع عقداً أو تعالج مسألة مالية أو قضية بيع وشراء، وتقطف ثمار جهود سابقة

عاطفياً: يمكن الحوار بينك وبين الحبيب أن يمنحك راحة البال والهدوء، فهو الوسيلة الفضلى لتحويل الشغف العابر إلى علاقة دائمة أعمق

صحياً: اعتمد الاعتدال في جميع أمورك الشخصية والصحية وابتعد عن الأجواء المتوترة وحافظ على برودة أعصابك


ابراج مكتوب
 

كن هادئا اليوم فربما تتعطل بعض أدواتك الالكترونية التي كنت تستخدمها. ربما يصيبك هذا الأمر بالإحباط، ولكن ننصحك أن تقلل من هذا الشعور. الإحباط واليأس لن يحلا هذه الأمور، ولكن كل ما أنت بحاجة إليه هو الهدوء ومحاولة إصلاح أدواتك الإلكترونية.

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