حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 31 يناير 2016

توقعات جاكلين عقيقي



مهنياً: يناسبك هذا اليوم أكثر من أي يوم مضى، ويتحدث عن مشروع خلاّق وعن حظوظ كثيرة في المجال المهني والشخصي

عاطفياً: يكون حديث عن مستقبل لك او تباشر قصة رومانسية أو يطرأ حدث غير متوقّع يجعلك عاشقًا في حال كنت خالياً، وتتبدل مشاريع على أثر ذلك

صحياً: عليك الاهتمام بجسمك كي تكون بأفضل حالاتك الصحية في الأيام المقبلة



ابراج مكتوب



انتبه فاليوم غير مناسب تمامًا لتلتقي بالحبيب، أو لتتحدث معه لفترة طويلة في الهاتف. عليك اليوم أن تجعل كلامك مختصرا وننصحك أيضًا بأن تقلل من اللقاءات. ربما يكون أحد أصدقائك اليوم في حالة غير طبيعية وقد يصل الحال بينكما إلى الشجار، فكن صبورًا.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads