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حظك اليوم برج الثور الأحد 31يناير 2016

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حظك اليوم برج الثور الأحد 31يناير 2016 حظك اليوم برج الثور الأحد 31يناير 2016

توقعات جاكلين عقيقي

مهنياً: يتحدّث هذا اليوم عن مشروع خلاق له علاقة بأمور جمالية وفنية وثقافية في مجالك المهني، وتكون نتائجه إيجابية جداً

عاطفياً: علاقتك المنسجمة بمن تحب تجعلك تفكر في ارتباط جدي وخصوصاً أن الفرصة باتت سانحة لتبوح له بمشاعرك

صحياً: بعد التعب تأتي الراحة، عليك أن تقوي عزيمتك وأن تنال قسطاً وافراً من النوم خلال عطلة الأسبوع


ابراج مكتوب
 

يوم مختلف عن المعتاد، فسيكون لديك بعض الأخبار غير المتوقعة بشأن انفصالك عن عملك الوظيفي وستكون لصالحك. ربما يتسبب هذا الأمر في تغيير جذري في حياتك. ننصحك بأن تتحلى بالتواضع. انتبه فكلما كنت مغرورًا، كان ذلك سبب في إثارة الحقد بين رفقائك. اهتم بأسرتك اليوم.

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