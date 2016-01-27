أخبار عاجلة

نابولي يقسو على لاتسيو بثلاثية -
باريس سان جيرمان يدك جانجون برباعية نظيفة -
«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش -
«معجزة الفرعون والبوسني».. 5 مكاسب لـ«الذئاب» من موقعة «روما Vs بولونيا» -
بدأ بدقيقة حداد وانتهى بإعلان الطوارئ.. تفاصيل اجتماع «الدفاع الوطني» -
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب» -
مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس» -
خبراء: إعلان الطوارئ «التفويض الثاني» لمكافحة الإرهاب -
مرتضى: الرئيس لا يملك فرض الطوارئ إلا بعد موافقة الوزراء والبرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الإندبندنت: الزوجات اللاتى يستخدمن موانع الحمل يمارسن الجنس 3 أضعاف غيرهن

Google+ Print
الإندبندنت: الزوجات اللاتى يستخدمن موانع الحمل يمارسن الجنس 3 أضعاف غيرهن الإندبندنت: الزوجات اللاتى يستخدمن موانع الحمل يمارسن الجنس 3 أضعاف غيرهن
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن الزوجات اللاتى يستخدمن وسائل منع الحمل يمارسن الجنس بكثرة وبشكل متكرر أكثر من غيرهن ممن لا يستخدمن هذه الوسائل.

وأظهرت الدراسة المنشورة مؤخراً عبر صحيفة الإندبندنت"، والتى أشرف عليها باحثون أمريكيون أن النساء المتزوجات اللاتى يستخدمن وسائل منع الحمل أكثر ممارسة الجنس بانتظام بمعدل 3 أضعاف النساء المتزوجات اللاتى لا يستخدمن وسائل منع الحمل.

وقال فريق الباحثين من كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة إن نتائج الدراسة توصلت إلى أن وسائل منع الحمل تقلل التوتر من حدوث الحمل وتعزز المتعة الجنسية المنتظمة.

وأجرى الباحثون الدراسة من خلال تحليل بيانات الصحة الجنسية لأكثر من 210000 من النساء المتزوجات منذ عام 2005.

ووجد الباحثون أن النساء اللواتى تناولن وسائل منع الحمل، 90% منهن مارسن الجنس 4 مرات فى الأسبوع، مقارنة مع 72% من اللاتى لا يستخدمن وسائل منع الحمل.

وأضافت قائدة الدراسة سوزان بيل، الحاصلة على الدكتوراه من كلية بلومبرج، أننا نريد المرأة فى أفضل حال من حيث الصحة، والعلاقة الجنسية، وذلك عن طريق فصل الجنس عن الحمل والإنجاب.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365