الإندبندنت: الزوجات اللاتى يستخدمن موانع الحمل يمارسن الجنس 3 أضعاف غيرهن

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن الزوجات اللاتى يستخدمن وسائل منع الحمل يمارسن الجنس بكثرة وبشكل متكرر أكثر من غيرهن ممن لا يستخدمن هذه الوسائل.

وأظهرت الدراسة المنشورة مؤخراً عبر صحيفة الإندبندنت"، والتى أشرف عليها باحثون أمريكيون أن النساء المتزوجات اللاتى يستخدمن وسائل منع الحمل أكثر ممارسة الجنس بانتظام بمعدل 3 أضعاف النساء المتزوجات اللاتى لا يستخدمن وسائل منع الحمل.

وقال فريق الباحثين من كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة إن نتائج الدراسة توصلت إلى أن وسائل منع الحمل تقلل التوتر من حدوث الحمل وتعزز المتعة الجنسية المنتظمة.

وأجرى الباحثون الدراسة من خلال تحليل بيانات الصحة الجنسية لأكثر من 210000 من النساء المتزوجات منذ عام 2005.

ووجد الباحثون أن النساء اللواتى تناولن وسائل منع الحمل، 90% منهن مارسن الجنس 4 مرات فى الأسبوع، مقارنة مع 72% من اللاتى لا يستخدمن وسائل منع الحمل.

وأضافت قائدة الدراسة سوزان بيل، الحاصلة على الدكتوراه من كلية بلومبرج، أننا نريد المرأة فى أفضل حال من حيث الصحة، والعلاقة الجنسية، وذلك عن طريق فصل الجنس عن الحمل والإنجاب.

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