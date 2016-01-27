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ضبط عاطل بحوزته 3 كيلو حشيش بكمين الكيلو 85 جنوب سفاجا

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ضبط عاطل بحوزته 3 كيلو حشيش بكمين الكيلو 85 جنوب سفاجا ضبط عاطل بحوزته 3 كيلو حشيش بكمين الكيلو 85 جنوب سفاجا
تمكنت مباحث قسم شرطة سفاجا، من ضبط عاطل بحوزته كمين من الحشيش المخدر، خلال مروره بأحد الأكمنة، حرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء على عامر مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحر الأحمر إخطارا من الرائد أحمد أنور رئيس مباحث قسم شرطة سفاجا، يفيد بتمكن النقيبين أحمد حشمت ومحمد سلمان، من ضبط عاطل بحوزته كمية 3 كيلو حشيش عند مروره قادما من محافظة الأقصر على كمين الكيلو 85 جنوب مدينة سفاجا.

وبمواجهة المتهم بما تم العثور عليه داخل سيارته من مادة الحشيش المخدر اعترف بحيازته لها بقصد الاتجار وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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