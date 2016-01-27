بالصور..محافظ كفر الشيخ لرؤساء المدن:سأحاسب المتهاون فى تنفيذ خطة الاستثمار

احتد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة كفر الشيخ، الذى عقد برئاسته وأمانة سر محمد الصيرة، السكرتير العام للمحافظة، وبحضور مجدى عطا الله، السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات، من تدنى نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية فى بعض القطاعات، والتى وصلت لعدد منها لأقل من 15%.

وحذر نصر، من استمرار تدنى تلك النسبة والمدة المتبقية من الانتهاء من تنفيذها أربعة أشهر فقط ، وطالب بإنهاء حل المشاكل حتى يشعر المواطنون بإنجازات تم تحقيقها على أرض الواقع.

وقال نصر، تعقيبًا على نغمات الهواتف المحمولة لبعض المسئولين خلال اجتماع المجلس التنفيذى، أغلقوا الموبايلات أو اجعلوها صامتة مش عايز أسمع مزيكة حسب الله"، مؤكداً، أنه سيحاسب المقصرين فى أداء عملهم، وأن أسلوب المواجهة بين القطاعات الأسلوب الأمثل لضمان الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية، وحتى لا يتحجج قطاع آخر فى عدم الانتهاء من الخطة الاستثمارية للمحافظة.



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