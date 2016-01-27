فيديو | «الداخلية»: «الواقي الذكري» تسبب في التفاف الشعب حول الشرطة

قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام والعلاقات العامة، إن أجهزة الشرطة ستظل جنودا وأفرادا وضباطا درعا للوطن في مواجهة الإرهاب والجريمة بدعم الشعب المصري، مضيفًا :” نزداد عزماً وإصراراً على مواصلة العطاء”.

" frameborder="0">

وأضاف عبد الكريم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “حضرة المواطن”، مع الإعلامي سيد علي، على قناة “العاصمة”، أن الداخلية لن تثنيها أي محاولات للنيل من عزيمتها ، موضحًا أن ذكرى 25 يناير كانت ملحمة إنسانية بين رجال الشرطة والشعب.

وعلق مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام والعلاقات العامة، على الفيديو الذي نشره مراسل برنامج “أبلة فاهيتا”، و الفنان الشاب أحمد مالك، بتوزيع “واقي ذكري”، على جنود الشرطة، قائلًا :” واقعة توزيع الواقي الذكري على أفراد الشرطة أمر غير محترم”.