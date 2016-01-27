حارس الأردن حزين من تصرفات لاعبي مصر عقب اللقاء

عبر عامر شفيع حارس مرمى منتخب الأردن عن حزنه من تصرفات لاعبي منتخب مصر عقب لقاء الفريقين الودي يوم الأربعاء.

وخسر المنتخب المصري من نظيره الأردني بهدف في مباراة ودية استعدادا لمواجهة نيجيريا مارس المقبل في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017.

وقال حارس الإسماعيلي السابق في تصريحات لقناة ON tv بعد دقائق من نهاية المباراة: "أنا مستاء مما حدث من لاعبي مصر عقب نهاية اللقاء".

وأضاف شفيع "المنتخبان يتواجها وديا، وكان من الطبيعي أن ينتظر أعضاء الفريق المصري لتبادل التحية معنا عقب صافرة النهاية كما جرت العادة ولكن هذا لم يحدث".

وأكد شفيع أن فريق مصر خرج من الملعب مباشرة دون مصافحة نظيره الأردني رغم أن المباراة ودية.

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