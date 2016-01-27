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أبو ريدة: قلق من مباراة نيجيريا.. والأداء أمام الأردن لم يعجبني

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أبو ريدة: قلق من مباراة نيجيريا.. والأداء أمام الأردن لم يعجبني أبو ريدة: قلق من مباراة نيجيريا.. والأداء أمام الأردن لم يعجبني

أكد هاني أبو ريدة المشرف العام على منتخب مصر الأول أن أداء الفراعنة أمام الأردن لم يكن جيدا إلا إنه يتفائل بتلك الخسارة لسبب آخر.

منتخب مصر خسر أمام الأردن بهدف نظيف في مباراة ودية جمعت الفريقين في أسوان.

وقال أبو ريدة لقناة الحياة "الأداء كان سيئا في رأيي ولم يعجبني وكذلك لم يعجب هيكتور كوبر، تحضير الهجمات كان بطيئا".

وأضاف "الأردن أيضا كان منتخبا جيدا ولعب بنظام تشعر وأنه يلعب تحت قيادة الكابتن محمود الجوهري رحمه الله".

وأردف "لكنني بشكل عام الخسارة في أسوان تجعلني متفائل فهذا الأمر حدث قبل 1998 وخسرنا أمام الجزائر في أسوان وذهبنا لكأس الأمم وفزنا بها".

وأردف "بالطبع قلق من مباراة نيجيريا، من منا ليس قلقا؟".

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