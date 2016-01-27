كرة يد – مروان رجب يتحدث عن: سبب انخفاض الأداء.. المقارنة بتونس ومواجهة أنجولا

"ثقة الفريق بعد ضمان المباراة هي سبب انخفاض الأداء" هكذا تحدث مروان رجب المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد عن مباراة الفريق التي جمعته بالكونجو.

وكان منتخب مصر قد سحق الكونجو بنتيجة 39-18 في المباراة التي جمعت بينهما يوم الأربعاء في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد (طالع التفاصيل).

ويستعد المنتخب المصري لملاقاة أنجولا يوم الجمعة في الدور نصف النهائي يوم الجمعة.

وتحدث مروان رجب في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة قائلا:"أشكر المولى عز وجل على الفوز".

وأضاف"سبب انخفاض الأداء في الشوط الثاني وتقليص الفارق في النتيجة هو ثقة اللاعبين في الفوز بعد ضمان المباراة".

وأكمل"نسعى لمواجهة وعلاج ذلك الأمر قبل ملاقاة أنجولا في نصف النهائي".

وعن مواجهة أنجولا تحدث"هو منتخب مميز واستعد للبطولة بشكل جيد للغاية".

وتابع"هو فريق محلي لا يعتمد إلا على لاعبين محترفين، وخاضوا معسكرا في البرتغال ما يجعل انسجامهم سويا كبيرا".

وبسؤاله عن منتخب تونس ومقارنة مصر به رفض مروان رجب المقارنة بين الفراعنة ونسور قرطاج.

وأوضح"حاليا لا نفكر سوى في عبور أنجولا، ولا أعتقد أنه من اللائق مقارنتنا بمنتخب تونس".

وأتم"ما قدمته تونس لا يعبر عن مستواها الحقيقي، وما قدمناه مجرد تجارب نسعى بها للوصول للأفضل".

في الوقت ذاته تحدث علي زين لاعب المنتخب المصري في المؤتمر الصحفي قائلا:"هدفنا التتويج بالبطولة".

وأتم"ليس صحيحا أن مبارياتنا سهلة كما يتردد، فنحن اخترنا مجموعة صعبة تجعلنا نخوض مواجهات قوية ونتمنى تحسن الأداء في المباريات المقبلة".

مدرب الكونجو

وبعد ذلك انتقل الحديث في المؤتمر الصحفي لمدرب الكونجو ماتنجو ريجيس الذي أكد أن فوز مصر بالمباراة كان أمرا متوقعا.

وأضاف"مصر تستحق الفوز بجدارة وهو أمر متوقع حدوثه منذ البداية لم نتوقع غير ذلك".

واختتم"كنا نسعى لتحسين تصنيفنا وسعداء بما قدمناه في البطولة".