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بالفيديو كرة يد – الأحمر يحتفل بعيد ميلاده بستة أهداف في شباك الكونجو

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بالفيديو كرة يد – الأحمر يحتفل بعيد ميلاده بستة أهداف في شباك الكونجو بالفيديو كرة يد – الأحمر يحتفل بعيد ميلاده بستة أهداف في شباك الكونجو

لا يوجد ما هو أفضل من أن تحتفل بعيد ميلادك وبتأهلك رفقة منتخب بلادك إلى الدور نصف النهائي من كأس أمم إفريقيا لكرة اليد.

عيد ميلاد سعيد لأحمد الأحمر.

ويصادف يوم السابع والعشرين عيد ميلاد نجم الزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد أحمد الأحمر.

واحتفل الأحمر بعيد ميلاده بالمشاركة في الشوط الثاني من مباراة مصر والكونجو التي أقيمت

يوم الأربعاء في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا والتي فاز بها الفراعنة ليتأهلون للدور نصف النهائي بعد الفوز بنتيجة 39-18 (طالع التفاصيل).

وشارك الأحمر في الشوط الثاني من المباراة وسجل ستة أهداف منهم رميتين جزائيتين.

كما قدم محمود خليل "فلفل" حارس مرمى المصري هدية للأحمر بعدما تصدى لفرصة بثلاثة أرواح ومرر له الكرة ليسجل هدفا (شاهد اللقطة).

شاهد الفيديو

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فيديو اليوم السابع

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