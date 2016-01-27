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كرة يد – مدرب أنجولا: أجهز فريقي لمواجهة جمهور مصر المرعب.. وأخشى فريقهم ' المجهول '

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كرة يد – مدرب أنجولا: أجهز فريقي لمواجهة جمهور مصر المرعب.. وأخشى فريقهم ' المجهول ' كرة يد – مدرب أنجولا: أجهز فريقي لمواجهة جمهور مصر المرعب.. وأخشى فريقهم ' المجهول '

أكد فيليب كروز المدير الفني لمنتخب أنجولا لكرة اليد أنه يتوقع مباراة قوية للغاية أمام مصر وذلك في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد.

وصعدت أنجولا للدور نصف النهائي من البطولة التي تستضيفها مصر عقب تغلبها على المغرب بنتيجة 22-21.

فيما وصلت مصر لتلك المرحلة بعد اكتساح الكونجو بنتيجة 39-18.

وتحدث فيليب كروز في المؤتمر الصحفي الذي تلى مباراة فريقه أمام المغرب قائلا:"أتوقع مواجهة قوية للغاية أمام مصر".

وأكمل"سأعمل على تهيئة اللاعبين نفسيا بشكل جيدا لأنني أعرف حجم وهيبة الجمهور المصري المرعب القادر على تحويل مجريات المباريات".

وعن منتخب مصر ذاته أكمل"فريقي له تشكيل أساسي واضح من سبعة لاعبين، لكن مصر غامضة.

وأوضح"لكن مروان رجب المدير الفني لمنتخب مصر كان يقوم بعمل تبديلات كثيرة في التشكيل وهذا الأمر يجعل من الصعب علي أن أتوقع خطته في مواجهتنا أو كيف ألاقيه".

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