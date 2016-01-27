على عكس الشائع.. شبح التدخين يهدد المقلعين بعد التوقف بـ15 سنة.. اعمل أشعة

كشف تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، أن الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين منذ 15 عاما، ما زالوا عرضة للإصابة بسرطان الرئة، وينبغى عليهم الفحص الدورى لتجنب الإصابة.

وحسبما جاء فى التقرير، فقد أوصت فرقة الخدمات الوقائية الأمريكية، البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و80 عاما الذين دخنوا علبة سجائر على الأقل فى اليوم لمدة 30 عاما، وأقلعوا عن التدخين منذ 15 عاما بضرورة فحص CT، وهو الأشعة المقطعية بالكمبيوتر.

ووفقا للتقرير فأظهرت النتائج أن نسبة كبيرة من المرضى الذين يقلعون عن التدخين لمدة 15 إلى 30 عاما، يعانون من سرطان الرئة، مشيرة إلى أن الافتراض السائد هو أنه بعد أن يكون الشخص قد ترك التدخين لسنوات عديدة، فإن معدل إصابته بسرطان الرئة يكون منخفضا، لكن وجد أن هذا الافتراض خاطئ، ومن الضرورى الالتفات إلى أن الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين منذ أكثر من 15 عاما، ما زالوا فى خطر كبير للإصابة بسرطان الرئة.

وأكد الباحثون ضرورة توسيع معايير فحص "CT" لإنقاذ المزيد من الأرواح وينبغى النظر فى تغيير المبادئ التوجيهية للكشف عن سرطان الرئة وتشمل الأشخاص الذين يقلعون عن التدخين منذ أكثر من 15 عاما.