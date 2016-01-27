على غير المعتقد.. دراسة أمريكية: القهوة بريئة من زيادة سرعة ضربات القلب

ربطت دراسات سابقة بين تناول الكافيين بانتظام وزيادة ضربات القلب، والذى يمكن أن يؤدى إلى مشاكل فى القلب والسكتة الدماغية والوفاة فى بعض الحالات النادرة.

ولكن المفاجأة ما كشفته دراسة أجراها باحثون أمريكيون، حيث اكتشفوا أن استهلاك الكافيين بانتظام ليس مرتبطا بسرعة نبضات القلب.. وأشار الباحثون إلى أن الاستهلاك المنتظم للكافيين مثل شرب القهوة يوميا لا يزيد من سرعة ضربات القلب.

ووفقا للدراسة التى أجريت فى جامعة كاليفورنيا فى سان فرانسيسكو (UCSF)، ونشرت فى مجلة جمعية القلب الأمريكية العمل، قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 6000 شخص مريض بالقلب واستبعدوا الأشخاص الذين يعانون من سرعة ضربات القلب.

ووجد الباحثون بقيادة الدكتور جريجورى ماركوس، طبيب القلب فى جامعة كاليفورنيا، أنه لم يكن هناك فرق فى حدوث تغيير فى ضربات القلب بعد تناول القهوة والشاى وتناول الشوكولاتة.

وعلاوة على ذلك، فإن المشاركين الذين تناولوا هذه المشروبات كانوا أكثر صحة من الذين يرفضون تناولها.. والجدير بالذكر أن دراسة حديثة أجريت مؤخراً أثبتت أن تناول القهوة بصورة معتدلة قد تمنع الوفاة المبكرة، وخاصة المرتبطة بأمراض القلب.. ونشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى "Medical News Today".

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