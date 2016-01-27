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«الكحكي»: المنضمون الجدد لـ«النهار» إضافة قوية.. ونسعى لصدارة الفضائيات في 2016

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«الكحكي»: المنضمون الجدد لـ«النهار» إضافة قوية.. ونسعى لصدارة الفضائيات في 2016 «الكحكي»: المنضمون الجدد لـ«النهار» إضافة قوية.. ونسعى لصدارة الفضائيات في 2016

الإعلامي عمرو الكحكي

كتبت – إنجي لطفي 

أكد الإعلامي عمرو الكحكي، رئيس تليفزيون “النهار”، ”أن قائمة المنضمين الجدد إضافة قوية على قوام أساسي موضحاً أن القوام الأساسي جعل النهار من بين أهم ثلاث قنوات في و نتطلع إلى ان يكون 2016 عام النهار”.

وقال الكحكي، في تصريح خاص لوكالة ONA،  إن “علاء الكحكي والفريق الأساسي وشركاء النجاح و فريق المذيعين والمعدين والاخبار الذين جعلوا النهار قبلة للتعاقدات الجديدة”، على حد قوله.

وتابع الكحكي أن التطوير والتجديد مجهود للفريق الأساسي الذي حمل الشبكة على كتفه 5 سنين معرباً عن امنيته للصعود إلى الصدارة.

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أونا

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