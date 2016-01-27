«الكحكي»: المنضمون الجدد لـ«النهار» إضافة قوية.. ونسعى لصدارة الفضائيات في 2016

كتبت – إنجي لطفي

أكد الإعلامي عمرو الكحكي، رئيس شبكة تليفزيون “النهار”، ”أن قائمة المنضمين الجدد إضافة قوية على قوام أساسي موضحاً أن القوام الأساسي جعل النهار من بين أهم ثلاث قنوات في مصر و نتطلع إلى ان يكون 2016 عام النهار”.

وقال الكحكي، في تصريح خاص لوكالة ONA، إن “علاء الكحكي والفريق الأساسي وشركاء النجاح و فريق المذيعين والمعدين والاخبار الذين جعلوا النهار قبلة للتعاقدات الجديدة”، على حد قوله.

وتابع الكحكي أن التطوير والتجديد مجهود للفريق الأساسي الذي حمل الشبكة على كتفه 5 سنين معرباً عن امنيته للصعود إلى الصدارة.