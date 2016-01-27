أسماء مصطفي:«نهار جديد» يركز على الإعلام التنموي ويخاطب كافة الأعمار

كتبت – إنجي لطفي

قالت الإعلامية أسماء مصطفى مقدمة برنامج «نهار جديد»على شاشة النهار “إن برنامجها صباحي يخاطب كافة الأعمار في مختلف الأماكن معربة عن سعادتها بانضمامها لقناة النهار لكونها أحد أفراد أسرة القناة”.

وأضافت الإعلامية أسماء مصطفى في تصريح خاص لوكالة ONA ”أنها ستركز في برنامجها على الإعلام التنموي الذي يخدم المواطن وهو الدور الحقيقي الإعلام بعيدا عن لغة الإثارة والثرثرة”.

وتابعت مقدمة برنامج «نهار جديد» ”أن البرنامج يهدف إلى استعادة روح الصباح الحقيقية وبداية اليوم حيث أن كل حلقة جديدة من البرنامج ستعبر عن نهار جديد وهو مسمى البرنامج”.

وأشارت الإعلامية أسماء مصطفى إلى ”أن أهم مميزات برنامجي الجديد التناغم والتجانس الموجود بين فريق العمل وفي الأفكار وبالتالي سينعكس على الشاشة”، حسبما قالت.