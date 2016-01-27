بالصور..إعدام 30 كيلو سمك غير صالح للاستهلاك الآدمى بالدقهلية وتحرير 12 مخالفة

شنت الإدارة العامة للطب الوقائى ومراقبى الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية، حملة مكثفة بالاشتراك مع مباحث التموين على الأسواق وشوادر الأسماك بطلخا وجديلة وكفر البدماص، وتم سحب 26 عينة، وإرسالها إلى المعمل المشترك بالمديرية، لبيان مدى صلاحيتها.

وأسفرت الحملة عن تحرير 12 مخالفة لعدم وجود شهادات صحية، وإعدام 30 كيلو جرامًا من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك، جاء ذلك من خلال توجيهات حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، والدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بعد ظهور بعض الأسماك النافقة بناحية طلخا، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين.



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