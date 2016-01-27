محافظ بني سويف يمهل أصحاب 14 مشروعا 4 أشهر لتقنين أوضاعهم ‎

أكد المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف، سعيه لتكوين رؤية واضحة عن ملف الاستثمار لتحديد الخطوات المطلوبة للدفع بهذا القطاع إلى الأمام من خلال اتخاذ اجراءات وخطوات لتطوير المنظومة والوقوف ميدانيا على احتياجات ومطالب القطاع ورصد أوجه القصور لتلافيها في المراحل التالية وتعظيم الايجابيات المتوافرة لتحقيق تنمية حقيقية تعود على المواطن بالإيجاب في كافة جوانب حياته خاصة في مجال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية برئاسته ، في حضور اللواء أحمد علي السكرتير العام واللواء أحمد رضا الديب السكرتيرالعام المساعد, ومسئولي الاستثمار ومديري المناطق الصناعية,الشئون القانونية , الشئون المالية بالمحافظة , فضلا عن رئيس الغرفة التجارية ورئيس جمعية المستثمرين ببني سويف وبعض الجهات المختصة

تم خلال الاجتماع استعراض موقف عدد من المشروعات بالمناطق الصناعية ومناقشة إمكانية منح مهل اضافية لهذه المشروعات للحصول على رخصة التشغيل حيث تمت الموافقة على منح مهلة 4 أشهر لـ 14 مشروع مر على تخصيصها 3 سنوات ومنتجة بواقع 9 مشروعات بمنطقة كوم أبوراضي و 5 مشروعات لمنطقة بياض العرب الصناعية، بالإضافة إلى منح مهلة 6 أشهر بحد أقصى لبعض المشروعات التي مر على تخصيصها 3 سنوات ولم تبدأ الانتاج بعد ، فضلا عن منح مهلة 6 أشهر لـعدد من المشروعات التي تقدمت للحصول على مهلة اضافية قبل انتهاء مدة الـ 3 سنوات بهدف تشجيع الاستثمار واعطاء الفرصة لهذه المشروعات لتوفيق أوضاعها القانونية والفنية

وفي سياق متصل وجه المحافظ بالمتابعة الميدانية لهذه المشروعات للوقوف على مدى التقدم في تنفيذ الشروط للحصول على رخصة تشغيل من الجهات المختصة وتقييم جدية أصحاب هذه المشروعات ، بالإضافة إلى ضرروة اخطار الجهات المختصة بإصدار التراخيص بتحديد الشروط والملاحظات اللازم توافرها لمنح التراخيص لهذه المشروعات ليتم إخطار المصانع بها حتى يتسنى للمصانع تنفيذها طبقا لبرامج زمنية محددة ، لافتا إلى أنه سوف يقوم بزيارة هذه المشروعات والإجتماع بأصحابها لسماع مطالبهم ومشكلاتهم للمساهمة في توفير الحلول والبدائل لها والوقوف على مدى جدية هذه المشروعات من عدمه

كما أرجأ المحافظ البت في بعض المشروعات لإعداد دراسة وافية لموقف هذه المشروعات من الناحية القانونية والفنية لوضع معايير موحدة ومتكاملة لتقييم موقفها وذلك بالتنسيق بين ادارات المناطق الصناعية والشئون القانونية والجهات المعنية