مركز شباب رأس سدر يهنئ رجال الشرطة بجنوب سيناء بعيدهم

هنأ مركز شباب رأس سدر رجال الشرطة بقسم رأس سدر، بمناسبة احتفالات عيد الشرطة، نيابة عن اللواء محمد عبد الوهاب رئيس المدينة، حيث زار محمد عبد المنعم مدير عام إدارة الشباب والرياضة برأس سدر على رأس وفد من مركز الشباب وأهالى وشباب المدينة قسم الشرطة بالمدينة لتقديم التهنئة إلى رجال الشرطة بمناسبة الاحتفالات بعيد الشرطة، حيث استقبلهم العميد محمد مصطفى مأمور القسم والعقيد أكمل عصام الدين نائب المأمور والرائد شريف الفقى رئيس المباحث وعدد من ضباط وأفراد القسم .

تم تقديم الهدايا لرجال الشرطة تقديرا منهم وعرفانا بما يبذله رجال الشرطة وما يقدمونه من تضحيات والسهر من أجل حماية المواطنين.

وأشاد رجال مباحث قسم شرطة رأس سدر بهذه اللفتة الجميلة التى تدل على وعى الشعب المصرى وتماسكه وترابطه برجال الشرطة.