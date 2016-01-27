الانتهاء من تصحيح أوراق امتحانات طلاب الشهادة الابتدائية بكفر الشيخ

قالت الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، خلال تصريحات لها، اليوم الأربعاء، إنه تم الانتهاء من تصحيح أوراق امتحانات تلاميذ الصف السادس الابتدائى بجميع كنترولات الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وأضافت أن فور الانتهاء من عمليات الرصد والتجميع سيتم اعتمادها من اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ مطلع الأسبوع القادم.

وقالت بمجرد اعتمادها سيتم الإعلان عنها فور توقيعها فوراً، وسيتم التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة من خلال المسئول الإعلامى بالمديرية ونشرها عبر البوابة الإلكترونية للتعليم بمحافظة كفر الشيخ.

وأضافت وكيل الوزارة أن عدد طلاب الشهادة الابتدائية الذين أدوا امتحاناتهم 55 ألفا و34 طالبا وطالبة، موزعين على 447 لجنة، على مستوى المدارس التابعة لـ13 إدارة تعليمية تضمهم مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وانتهت امتحانات الصف السادس الابتدائى يوم الثلاثاء قبل الماضى.