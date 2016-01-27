صور| الكشف على 600 من مرضى العيون خلال قافلة طبية بالأقصر‎

نظمت لجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء بالأقصر، بالتعاون مع مديرية الصحة ومستشفي الأقصر العام، ومركز رؤية للعيون، قافلة طبية لعلاج مرضي العيون وإجراء الكشوفات الطبية، وكشف النظارة، وقاع العين، وإجراء عمليات المياه البيضاء والعمليات الجراحية الاخري مجانا .

من جانبه، أثني محمد بدر محافظ الأقصر، على الجهود المبذولة من قبل لجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء في سبيل تنظيم قافلة ” النور ” الطبية الخاصة بأمراض العيون .

جاء ذلك خلال متابعته برفقة الدكتورة ناهد محمد وكيل وزارة الصحة بالأقصر والدكتور أاحمد حمزة نقيب الاطباء سير عمل القافلة بمستشفي الاقصر العام ووجه بتذليل كافة العقبات امام اجراء الكشوفات الطبية علي المستحقين .

وقال دكتور أحمد حمزة، نقيب الأطباء بالأقصر، إن القافلة استهدفت الكشف علي 600 مستحق حتي اليوم الأول من عملها، مشيرا إلى إجراء 100 عملية مياه بيضاء مجانا بمركز رؤية وعدد من العمليات الأخري التي يجريها المركز مجانا بواقع 10 حالات شهريا لافتا الي ان الحالات التي تم الكشف عليها وستخضع للعمليات ستتوجه الي مركز رؤية ايام 29 و 30 من الشهر الجاري .

وأوضح نقيب الأطباء ان القافلة تقام بالتنسيق ما بين الأمانة العامة للأطباء ومديرية الصحة من خلال تفعيل العمل بين القطاعين الحكومى والخاص حيث يتم الكشف والعلاج بمستشفى الأقصر العام على ان يتم تحويل حالات عمليات المياه البيضاء لمركز رؤية الخاص .

وأشار حمزة الي أن لجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء تقوم بصرف كافة الأدوية وتقديم مستلزمات العمليات للحالات بالمجان تحت إشراف عدد من الاساتذة الاطباء المشاركين في القافلة في مقدمتهم الاستاذ الدكتور حازم الحناوي استاذ طب وجراحة العيون بجامعة الاسكندرية والاستاذ الدكتور عمرو الكمشوشي استاذ طب وجراحة العيون واستشاري حول الاطفال بجامعة الاسكندرية والاستاذ الدكتور عمر حسين الماوي استشاري الشبكية والجسم الزجاجي والاستاذ الدكتور احمد عبد العزيز استشاري تجميل الجفون والجهاز الدمعي والاستاذ الدكتور محمد عطيتو مدرس العيون بجامعة جنوب الوادي والاطباء فوزي محمد راشد واحمد يحي ومحمد خالد استشاريو الرمد.

وأضاف ان القافلة تقام تحت رعاية محافظ الاقصر محمد بدر وهي ثمرة نتاج وتعاون بين لجنة مصر العطاء بالنقابة العامة للاطباء والنقابة الفرعية بالاقصر ومستشفي رؤية للعيون وتقوم اللجنة والنقابة الفرعية بالاقصر بالاشراف الطبي وتقديم الادوية ومستلزمات العمليات بالمجان .

من جانبه، طالب محافظ الأقصر، بضرورة تفعيل دور القوافل الطبية وتنويع التخصصات التى تستهدفها تلك القوافل وان تقام بشكل شهرى ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني مع القطاع الحكومى لخدمة المواطنين .