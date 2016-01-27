اختفاء سائق قطار بأسيوط يوقف حركة قبلي أكثر من ساعة

تسبب قيام سائق قطار مميز، بترك القطار لأكثر من ساعة فى توقف حركة الوجه القبلى مساء اليوم الأربعاء.

​كان رئيس مباحث شرطة النقل والمواصلات بمحافظة أسيوط، تلقى إخطارًا​ ​يفيد بتوقف القطار 166 درجة ثانية المميز بالمحطة أثناء توجهه من محافظة​ ​المنيا إلى محافظة سوهاج بعد أن تركه سائق القطار وتغيب لأكثر من ساعة​؛ ​مما أدى الى توقف حركة القطارات بالمحطة.

وتم استدعاء قوات الحماية​ ​المدنية والمفرقعات وتم الاستعانة بسائق آخر، وتسيير حركة القطارات وبعد​ ​مرور أكثر من ساعة حضر السائق إلى المحطة، وتم القبض عليه للتحقيق معه في​ أسباب تركه للقطار​.​