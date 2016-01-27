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اختفاء سائق قطار بأسيوط يوقف حركة قبلي أكثر من ساعة

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اختفاء سائق قطار بأسيوط يوقف حركة قبلي أكثر من ساعة اختفاء سائق قطار بأسيوط يوقف حركة قبلي أكثر من ساعة

أرشيفية

تسبب قيام سائق قطار مميز، بترك القطار لأكثر من ساعة فى توقف حركة الوجه القبلى مساء اليوم الأربعاء.

​كان رئيس مباحث  شرطة النقل والمواصلات بمحافظة أسيوط، تلقى إخطارًا​ ​يفيد بتوقف القطار 166 درجة ثانية المميز بالمحطة أثناء توجهه من محافظة​ ​المنيا إلى محافظة سوهاج بعد أن تركه سائق القطار وتغيب لأكثر من ساعة​؛ ​مما أدى الى  توقف حركة القطارات بالمحطة.

وتم استدعاء قوات الحماية​ ​المدنية والمفرقعات وتم الاستعانة بسائق آخر، وتسيير حركة القطارات وبعد​ ​مرور أكثر من ساعة حضر  السائق إلى المحطة، وتم القبض عليه للتحقيق معه في​ أسباب تركه للقطار​.​

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