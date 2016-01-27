طائرات التحالف العربى تقصف مجددا مواقع مليشيات الحوثيين وصالح فى صنعاء

>هزت العاصمة اليمنية صنعاء عدة انفجارات عنيفة مساء اليوم الأربعاء ، ناجمة عن قصف طائرات دول التحالف العربى لمواقع تابعة لمليشيات الحوثيين وصالح فى صنعاء .

وذكر شهود عيان أن الطائرات استهدفت مجددا معسكر جبل النهدين ومحيط دار الرئاسة جنوب العاصمة .. كما استهدفت الطائرات منزل اللواء على محسن الأحمر فى حى حدة الذى استولى عليه الحوثيون ومقر الأمن المركزى بشارع السبعين .

وكانت الطائرات قد قصفت قبل فجر اليوم وبعد الظهر عدة مواقع للمليشيات فى الوقت الذى لم تكف فيه الطائرات عن التحليق فى سماء العاصمة منذ صباح اليوم وحتى الآن .

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