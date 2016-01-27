أخبار عاجلة

نابولي يقسو على لاتسيو بثلاثية -
باريس سان جيرمان يدك جانجون برباعية نظيفة -
«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش -
«معجزة الفرعون والبوسني».. 5 مكاسب لـ«الذئاب» من موقعة «روما Vs بولونيا» -
بدأ بدقيقة حداد وانتهى بإعلان الطوارئ.. تفاصيل اجتماع «الدفاع الوطني» -
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب» -
مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس» -
خبراء: إعلان الطوارئ «التفويض الثاني» لمكافحة الإرهاب -
مرتضى: الرئيس لا يملك فرض الطوارئ إلا بعد موافقة الوزراء والبرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

طائرات التحالف العربى تقصف مجددا مواقع مليشيات الحوثيين وصالح فى صنعاء

Google+ Print
طائرات التحالف العربى تقصف مجددا مواقع مليشيات الحوثيين وصالح فى صنعاء طائرات التحالف العربى تقصف مجددا مواقع مليشيات الحوثيين وصالح فى صنعاء

>هزت العاصمة اليمنية صنعاء عدة انفجارات عنيفة مساء اليوم الأربعاء ، ناجمة عن قصف طائرات دول التحالف العربى لمواقع تابعة لمليشيات الحوثيين وصالح فى صنعاء .

وذكر شهود عيان أن الطائرات استهدفت مجددا معسكر جبل النهدين ومحيط دار الرئاسة جنوب العاصمة .. كما استهدفت الطائرات منزل اللواء على محسن الأحمر فى حى حدة الذى استولى عليه الحوثيون ومقر الأمن المركزى بشارع السبعين .

وكانت الطائرات قد قصفت قبل فجر اليوم وبعد الظهر عدة مواقع للمليشيات فى الوقت الذى لم تكف فيه الطائرات عن التحليق فى سماء العاصمة منذ صباح اليوم وحتى الآن .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365