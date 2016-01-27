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المعارضة السورية تؤجل اجتماعها دون قرار بشأن المحادثات

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المعارضة السورية تؤجل اجتماعها دون قرار بشأن المحادثات المعارضة السورية تؤجل اجتماعها دون قرار بشأن المحادثات
قالت قناة تلفزيون العربية الحدث إن المعارضة السورية أجلت اجتماعا فى الرياض اليوم الأربعاء دون اتخاذ قرار بشأن حضور محادثات السلام المقرر لها يوم الجمعة.

ونقلت القناة عن المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات سالم المسلط قوله إن الهيئة ستجتمع مجددا الساعة العاشرة صباح غد الخميس فى الرياض. وقالت القناة إن المعارضة تنتظر فى نفس الوقت ردا من مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دى مستورا على مطالبها.

كانت الهيئة العليا للمفاوضات قالت مرارا إن على السورية وحلفائها وقف القصف ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة- وهى الخطوات التى وردت فى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادر فى 18 ديسمبر- قبل أن تشارك فى المحادثات.
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