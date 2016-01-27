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بالصور.. إسرائيل تضع مخطط لإنشاء ساحة لصلاة اليهوديات يغير معالم حائط البراق

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كشف موقع "واللا" الإسرائيلى النقاب عن مخطط إسرائيلى هو الأكبر لتغيير ملامح حائط المبكى" البراق" من خلال هدم أجزاء منه لإنشاء ساحة لصلاة السيدات اليهوديات داخل ساحة الحائط.

وقال الموقع الإسرائيلى إنه بعد مرور 20 عاما من الجدل حول صلاة السيدات اليهوديات بساحة حائط المبكى، قررت الإسرائيلية وضع مخطط لتخصيص ساحة كبيرة جدا تمتد من عند باب المغارية وحتى مايسمى بقوس ربينسون.

وأضاف الموقع الإسرائيلى أن الساحة ستضم الآلاف من المصلين اليهود سواء نساء أو رجال، وستكون عملية بناء الساحة تحت إشراف مدير مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو .

وأكد الموقع أن المخطط الجديد سيتم التصويت عليه فى جلسة رئاسة الوزراء الأحد القادم، وسيتم تنفيذه عقب الموافقة عليه مباشرة .

يذكر أن اليهودية لا تعترف بصلاة اليهوديات فى حائط المبكى، وكانت السيدات يخلفن ذلك ويقمن بالصلاة بأمكان قريبة عند حائط المبكى، ولأول مرة يتم تخصيص مساحة بهذا الشكل لهن.

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