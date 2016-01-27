بفضل الخلايا الجذعية.. شاب مصاب بالتصلب المتعدد يعود للمشى مرة أخرى

كشف الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، عن مفاجأة جديدة تحمل البشرى لآلاف المرضى، وذلك باكتشاف إمكانية استخدام الخلايا الجذعية والعلاج الكيماوى، فى علاج مرضى التصلب المتعدد العصبى المتعدد المصابين بالشلل وعدم القدرة على المشى، وذلك باستعادة قوة جهاز المناعة.

وحسب التقرير يقول الخبراء إنه تمت معالجة عشرين مريضا من المصابين بالتصلب المتعدد بالخلايا الجذعية، وشهد جميع المرضى تحسنات مذهلة خاصة الحالات المصابة بالشلل، وساعدهم العلاج على العودة للمشى مرة أخرى.

وحسبما جاء فى التقرير فقد تمكن "سوشانت شافان" طالب الهندسة الذى يبلغ من العمر 24 عاما من استعادة قدرته على المشى، بواسطة العلاج بالخلايا الجذعية بعد إصابته بالشلل نتيجة لمضاعفات مرض التصلب المتعدد، وتم تشخيصه بالمرض عام 2011، وعلى الرغم من تلقيه العلاج الطبى تدهورت حالته فى عامين وفقد التحكم فى البول والقدرة على الكلام.

ووفقا للتقرير فإن "سوشانت شوفان" تم علاجه من قبل خبير العلاج بالخلايا الجذعية "براديب ماهاجان "، بعد تدهور حالته لدرجة عدم جدوى الأدوية معه، بسبب التشخيص المتأخر للمرض، ومن هنا تم علاجه بالخلايا الجذعية أكثر من مرة حتى حقق العلاج نتائج جيدة.

جدير بالذكر أن مرض التصلب المتعدد من الأمراض التى تصيب الجهاز المناعى وتهاجم الأعصاب فى الحبل الشوكى والدماغ، ويتم تشخيصه عادة فى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 حتى 40 عاما، ولا يوجد له علاج فى الحالات المتأخرة.