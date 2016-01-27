دي روسي يعتذر لماندزوكيتش

اعتذر دانييلي دي روسي لاعب وسط ميدان روما إلى ماريو ماندزوكيتش مهاجم يوفنتوس وذلك بعد أن أهانه في المباراة التي جمعت الفريقين بالدوري الإيطالي.

وكانت الكاميرات قد صورت دي روسي وهو يهين ماندزوكيتش في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الـ21 من الدوري الإيطالي والتي انتهت بفوز يوفنتوس بهدف دون رد.

وصرح صاحب الـ32 عاما لقناة "ميدياست" قائلا :"حسنا، أنتم رأيتم كل شيء الكاميرات قد صورتني وأنا أقول شيئا ما لماندزوكيتش، إنها ليست أول مرة أن يقال شيئا كهذا خارج الملعب وأسوأ الأشياء قد قيلت في ملاعب كرة القدم".

وتابع دي روسي"علينا ألا نفعل هذا، المدرب قال لنا أن نغطي أفواهنا، أنا أسف، آسف لإهانته ولما قلته".

وكان مارشيلو ليبي مدرب منتخب إيطاليا السابق قد دافع عن متوسط الميدان موضحا أن ما فعله أمر طبيعي في حرارة مباراة هامة في الدوري الإيطالي مثل مواجهة يوفنتوس.