أخبار عاجلة

نابولي يقسو على لاتسيو بثلاثية -
باريس سان جيرمان يدك جانجون برباعية نظيفة -
«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش -
«معجزة الفرعون والبوسني».. 5 مكاسب لـ«الذئاب» من موقعة «روما Vs بولونيا» -
بدأ بدقيقة حداد وانتهى بإعلان الطوارئ.. تفاصيل اجتماع «الدفاع الوطني» -
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب» -
مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس» -
خبراء: إعلان الطوارئ «التفويض الثاني» لمكافحة الإرهاب -
مرتضى: الرئيس لا يملك فرض الطوارئ إلا بعد موافقة الوزراء والبرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

راميرس يرافق أسطورة تشيلسي في الصين

Google+ Print
راميرس يرافق أسطورة تشيلسي في الصين راميرس يرافق أسطورة تشيلسي في الصين

أعلن نادي تشيلسي رسميا رحيل لاعبه البرازيلي راميريس سانتوس إلى جيانجسو سونينج الصيني.

وانتقل الدولي البرازيلي إلى النادي الصيني بمبلغ 28 مليون يورو بعقد يمتد لـ5 أعوام ونصف حسب ما جاء بموقع البلوز الرسمي.

وشارك صاحب الـ28 عاما مع تشيلسي في 251 مباراة طوال مسيرته منذ انتقاله قادما من بنفيكا عام 2010 وسجل 34 هدفا.

ويدرب الفريق الصيني أسطورة تشيلسي السابق دانييل بيتريسكو الذي لعب للبلوز 5 أعوام منذ 1995 وحتى عام 2000.

الجدير بالذكر أن راميريس انضم إلى تشيلسي في عام 2010 بمبلغ 22 مليون يورو بعقد يمتد لـ4 أعوام، في حين أنه جدد تعاقده في مارس 2012 لمدة 5 أعوام مع البلوز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع