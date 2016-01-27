راميرس يرافق أسطورة تشيلسي في الصين

أعلن نادي تشيلسي رسميا رحيل لاعبه البرازيلي راميريس سانتوس إلى جيانجسو سونينج الصيني.

وانتقل الدولي البرازيلي إلى النادي الصيني بمبلغ 28 مليون يورو بعقد يمتد لـ5 أعوام ونصف حسب ما جاء بموقع البلوز الرسمي.

وشارك صاحب الـ28 عاما مع تشيلسي في 251 مباراة طوال مسيرته منذ انتقاله قادما من بنفيكا عام 2010 وسجل 34 هدفا.

ويدرب الفريق الصيني أسطورة تشيلسي السابق دانييل بيتريسكو الذي لعب للبلوز 5 أعوام منذ 1995 وحتى عام 2000.

الجدير بالذكر أن راميريس انضم إلى تشيلسي في عام 2010 بمبلغ 22 مليون يورو بعقد يمتد لـ4 أعوام، في حين أنه جدد تعاقده في مارس 2012 لمدة 5 أعوام مع البلوز.